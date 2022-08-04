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РФ може готувати наступ на Вознесенськ та ще в двох напрямках, - експерт

Фото: росіяни спробують наступати в трьох напрямках (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

Російські війська можуть готувати наступ на трьох напрямках. У тому числі знову спробувати захопити Вознесенськ (Миколаївська область).

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, противник спробує провести наступальну операцію на криворізькому напрямку.

"Але не в бік Кривого Рогу, а у бік Вознесенська, щоб Миколаїв опинився в оперативному оточенні, а потім вже - вихід на Придністров'я. Це стратегічний задум", - зазначив він.

Жданов вважає, що саме цей напрямок буде найголовнішим, а решта - відволікаючими. Відмітимо, в березні 2022 року російська армія вже намагалася захопити Вознесенск, але за два тижні боїв була відкинута від цього міста.

"Там вони зібрали найбільшу кількість військ, зосередили найбільш боєздатні частини. Всі російські повітряно-десантні війська, які є на території України, всі зібрані там. А це суто наступальні сили, десантник не може сидіти в окопах і оборонятися як піхота. Він або наступає, або утримує захоплений об'єкт", - підкреслив експерт.

Одночасно з цим очікується наступ на Донеччині, і по всій видимості противник має намір захопити Піски і Авдіївку, щоб вклинитися в українську оборону і створити там плацдарм для подальшого наступу.

Третій напрямок, в якому будуть наступати росіяни, - це Харків.

Нагадаємо, раніше Жданов назвав можливий сценарій російського наступу на Харків.

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