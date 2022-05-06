РФ готовит эвакуацию. После ударов на Змеином есть погибшие и раненые, - Defense Express

По данным издания, после ударов по позициям противника на Змеином российская сторона готовится к эвакуации раненых военнослужащих и тел погибших. Эвакуировать их хотят морским путем.

Вероятно, операция пройдет под прикрытием самолетов Су-30СМ из состава 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота РФ. До этого Россия усилила воздушный контроль над островом с привлечением пары истребителей для круглосуточного дежурства.

Украинские удары по Змеиному

Утром 2 мая украинские военные с помощью "Байрактаров" уничтожили два российских катера типа "Раптор" в районе острова Змеиный в Черном море. Предварительно другими ударами были уничтожены пункт управления и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". После этого 3 числа "Байрактары" накрыли командный пункт и боекомплект.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, в результате этих ударов были уничтожены все российские оккупанты. После захвата на острове находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота.