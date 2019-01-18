РФ готувала теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, - СБУ

Ілюстративне фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

Одесит, якому доручили здійснити теракт, сам прийшов в СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі пособника агентурної мережі антиукраїнського центру, підконтрольного адміністрації президента РФ та російським спецслужбам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Як зазначається, було встановлено, чоловік систематично їздив до тимчасово окупованого Криму та невизнаної Придністровської Молдавської республіки, де зустрічався з братом, колишнім активістом "Куликова поля" та дійсним координатором проросійського "підпілля" Одеської області, оголошеним у розшук.

Під час цих поїздок одесит спочатку отримував прості доручення, як то передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення "ботів" та інші дрібні завдання. Крім того, його знайомили з іншими резидентами та кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до більш важливого завдання.

СБУ встановило, що за грошову винагороду чоловіку запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.

"Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на батьківщину. Наразі одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення щодо протиправної діяльності учасників центру", - повідомили в СБУ.

СБУ Чергового пособника агентурної мережі антиукраїнського центру підконтрольного адміністрації президента РФ та російським спецслужбам викрили наші співробітники в Одесі. Використати його планували за класичною схемою. Переходячи від простих, на перший погляд, та невинних завдань до складніших, його поступово втягували у злочинну діяльність на користь ворога. Ми встановили, що чоловік систематично їздив до ТОТ АР Крим та невизнаної Придністровської Молдавської республіки, де зустрічається з братом, колишнім активістом «Куликова поля» та дійсним координатором проросійського «підпілля» Одещини, оголошеним у розшук. Під час цих вояжів одесит спочатку отримував прості доручення, як то передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення «ботів» та інші дрібні завдання. Між іншим його знайомили з іншими резидентами та кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до «подвигу». Аж ось, коли за грошову винагороду йому запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, стало не до жартів. Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на Батьківщину. Наразі одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення щодо протиправної діяльності учасників центру. Варто сказати, що ця історія є типовою. Маніпулюючи ідеями «руського миру» ворог штовхає наших співвітчизників на злочини проти України, а використавши ‒ позбувається. Адже доля пішаків там нікого не турбує. Як сказала одна із прихильниць Кремля, її врешті викинули з РФ «як брудну ганчірку». Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в 2018 році виявила 71 людину, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб.

Раніше повідомлялось, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили замовлений спецслужбами Російської Федерації (РФ) теракт у Харкові.