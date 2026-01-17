UA

У РФ горить хімзавод, важливий для військової машини Кремля: кадри

Фото: на місці НП працюють пожежники (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших у Росії хімічних заводів, який є стратегічним у виробництві російського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Йдеться про хімзавод "Воскресенські мінеральні добрива".

"За нашою інформацією, вогонь охопив цех сірчаної кислоти. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним "хімічним" присмаком", - повідомляє паблік.

На кадрах, що відображають Воскресенськ із висоти, помітно, як над містом стоїть дим. Відомо, що росіяни скаржаться на "першіння в горлі!" і "різь в очах" через пожежу на хімзаводі.

"Слід зазначити, що цей завод - дуже важлива ланка в ланцюзі виробництва вибухівки та обслуговування авіації окупантів", - ідеться в повідомленні.

Фото: Воскресенськ після пожежі на хімзаводі (Exilenova+)

Також відомо про ще одну пожежу в РФ, що трапилася ввечері 16 січня. За повідомленнями Telegram-пабліків, у Серпухові Московської області горить підстанція. Через це пів міста перебуває в блекауті.

Нещодавні інциденти в РФ

Нагадаємо, у російському Ростові днями сталася пожежа через атаку дронів. Горіли резервуари з нафтопродуктами на заводі, також було пошкоджено підприємство.

Також раніше, 12 січня, у місті Новочеркаськ Ростовської області було атаковано електростанцію, через що там виникла пожежа.

Ще під прицілом дронів у РФ опинився НПЗ у Краснодарському краї. Йдеться про завод, що розташований у Слов'янську на Кубані.

