У РФ горить хімзавод, важливий для військової машини Кремля: кадри

У Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших у Росії хімічних заводів, який є стратегічним у виробництві російського озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.
Йдеться про хімзавод "Воскресенські мінеральні добрива".
"За нашою інформацією, вогонь охопив цех сірчаної кислоти. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним "хімічним" присмаком", - повідомляє паблік.
На кадрах, що відображають Воскресенськ із висоти, помітно, як над містом стоїть дим. Відомо, що росіяни скаржаться на "першіння в горлі!" і "різь в очах" через пожежу на хімзаводі.
"Слід зазначити, що цей завод - дуже важлива ланка в ланцюзі виробництва вибухівки та обслуговування авіації окупантів", - ідеться в повідомленні.
Фото: Воскресенськ після пожежі на хімзаводі (Exilenova+)
Також відомо про ще одну пожежу в РФ, що трапилася ввечері 16 січня. За повідомленнями Telegram-пабліків, у Серпухові Московської області горить підстанція. Через це пів міста перебуває в блекауті.
Нагадаємо, у російському Ростові днями сталася пожежа через атаку дронів. Горіли резервуари з нафтопродуктами на заводі, також було пошкоджено підприємство.
Також раніше, 12 січня, у місті Новочеркаськ Ростовської області було атаковано електростанцію, через що там виникла пожежа.
Ще під прицілом дронів у РФ опинився НПЗ у Краснодарському краї. Йдеться про завод, що розташований у Слов'янську на Кубані.