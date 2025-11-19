РФ "Геранями" вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них - діти

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.
Близько опівночі під удар потрапили Слобідський та Основ’янський райони міста. Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, приміщення цивільних підприємств, гаражі, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, тролейбуси та десятки автомобілів.
За медичною допомогою звернулися 36 містян. Серед них - діти віком 9 і 13 років, у яких лікарі діагностували гостру стресову реакцію.
На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та медики. Розгорнуто оперативний штаб слідчого управління Нацполіції у Харківській області, де громадяни можуть повідомляти про пошкодження чи знищення майна.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.
Рятувальники евакуйовували людей із небезпечних районів та зруйнованих будинків, постраждалим на місці надавали першу медичну допомогу, частину з них госпіталізували.
Відомо також, що щонайменше 10 автомобілів знищено або серйозно пошкоджено, деякі повністю згоріли. Місцева влада повідомила про суттєві руйнування будівлі супермаркету "Сільпо".