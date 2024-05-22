РФ на фронті провела понад 100 атак. Генштаб назвав найгарячіший напрямок

"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту - загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку", - пишуть військові.

При цьому там зазначають, що Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Ситуація в Харківській області

На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

Ситуація в Донецькій області

На Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи - по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи - по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки. На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів. На Сіверському напрямку зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням некерований авіаційних ракет та авіабомб.

зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням некерований авіаційних ракет та авіабомб. На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше - без змін.

тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше - без змін. На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіївки.

Бої на лівобережжі Дніпра

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

"На решті напрямків - без особливих змін", - повідомили у Генштабі.