РФ на фронті провела понад 100 атак. Генштаб назвав найгарячіший напрямок

Росія за сьогодні здійснила вже 105 наступальних і штурмових дій і найгарячішим напрямком є Куп'янське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту - загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку", - пишуть військові.
При цьому там зазначають, що Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.
На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.
На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.
"На решті напрямків - без особливих змін", - повідомили у Генштабі.
Російські війська намагаються наступати по всій лінії фронту, але українська армія знищує окупантів і стримує ворожий натиск.
Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За його словами, зараз максимум уваги приділяють усьому прикордоння.
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