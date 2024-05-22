РФ на фронте провела более 100 атак. Генштаб назвал самое горячее направление

Россия за сегодня осуществила уже 105 наступательных и штурмовых действий и самым горячим направлением является Купянское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105. Больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении", - пишут военные.
При этом там отмечают, что Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.
На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно - еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.
На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.
На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.
"На остальных направлениях - без особых изменений", - сообщили в Генштабе.
Российские войска пытаются наступать по всей линии фронта, но украинская армия уничтожает оккупантов и сдерживает вражеский натиск.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По его словам, сейчас максимум внимания уделяют всему приграничью.
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