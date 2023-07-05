РФ формує нову армію на Північному флоті: експерти ISW назвали її головне завдання

Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.
Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і переважно виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.
Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії. Створення армії саме собою не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво міг би знайти особовий склад і техніку, які знадобляться створення матеріальної різниці.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, що минулої доби українські військові ліквідували близько 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.
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