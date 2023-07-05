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РФ формує нову армію на Північному флоті: експерти ISW назвали її головне завдання

Фото: Росія формує нову армію на Північному флоті (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і переважно виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.

Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії. Створення армії саме собою не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво міг би знайти особовий склад і техніку, які знадобляться створення матеріальної різниці.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 4 липня просунулися вперед.
  • Повідомлення про реорганізацію російських органів внутрішньої безпеки передбачає, що Кремль ще не дійшов висновку, що він ефективно нейтралізував погрози майбутніх збройних заколотів.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що 4 липня українські війська завдали удару по Московській області та Новій Москві.
  • Окупанти завдавали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та південніше Кремінної.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
  • Російські та українські війська посилили наземні атаки у районі Бахмута.
  • Російські війська також продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступні операції у районі Оріхова Запорізької області.
  • Російська влада продовжує депортувати українських дітей до Росії під приводом надання педіатричної допомоги.

Нагадаємо, що минулої доби українські військові ліквідували близько 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.

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