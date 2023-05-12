РФ формує нові військові частини через втрати на фронті, - Генштаб
У Ставропольському краї розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка повинна посилити окупаційні війська.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України", - пише пресслужба.
Більшість тих, хто підписав контракт - не мають мотивації для участі в бойових діях. Водночас загарбники прагнуть заробити грошей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 750 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 197 670 військових.
Тим часом в Луганській області російські окупанти змушують лікарів працювати цілодобово через велику кількість поранених військових РФ.
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