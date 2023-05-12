РФ формирует новые воинские части из-за потерь на фронте, - Генштаб

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины", - пишет пресс-служба.

Большинство тех, кто подписал контракт - не имеют мотивации для участия в боевых действиях. В то же время захватчики стремятся заработать денег.