РФ формує нові штурмові загони на Лимано-Куп'янському напрямку. У ЗСУ дали їм оцінку

"Там є ще там сили які можуть ефективно застосовуватися. Проте нові кадри збираються з тих, кого їм вдалося зібрати. Про високу якість говорити їх не приходиться", - йдеться у заяві.

За його словами, противник там завершує підготовку своєї 25-ї армії, також формує штурмові загони які надалі будуть застосовуватися з намаганням прорвати нашу оборону. Євлаш зауважив, що українські військові постійно укріплюються та продовжують нарощувати наші мінно-інженерні вибухові загородження.

Загальна обстановка на Лимано-Куп'янському напрямку

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що росіяни поки відмовились від тактики м'ясних штурмів під Лиманом та Куп'янськом.

"Зараз ми не спостерігаємо бойових зіткнень, проте артилерія дуже активно застосовується. 556 разів противник гатив за минулу добу по нашим позиціям", - сказав Євлаш.

Також росіяни 11 разів застосовували авіацію. Окупанти використовують артилерію на граничних дальностях, аби українським розрахункам БПЛА було складніше її уразити. Проте ЗСУ вдається виявляти ворожі цілі та знищують їх.

Бої під Куп'янськом

Останніми місяцями російські військові активізували наступ на лінії Лиман-Куп'янськ. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху українських захисників на півдні загарбники можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман.

Українські військові повідомляли, що росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

При цьому військові експерти зазначали, що ворожий наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку фактично зупинився. Ймовірно, окупанти були не готові до наступальних дій.