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РФ формирует новые штурмовые отряды на Лимано-Купянском направлении. В ВСУ дали им оценку

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне собирают новые силы для проведения атак на Лимано-Купянском направлении. Однако их качество остается на низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Там есть еще там силы, которые могут эффективно применяться. Однако новые кадры собираются из тех, кого им удалось собрать. О высоком качестве говорить их не приходится", - говорится в заявлении.

По его словам, противник там завершает подготовку своей 25-й армии, также формирует штурмовые отряды, которые в дальнейшем будут применяться с попыткой прорвать нашу оборону. Евлаш отметил, что украинские военные постоянно укрепляются и продолжают наращивать наши минно-инженерные взрывные заграждения.

Общая обстановка на Лимано-Купянском направлении

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что россияне пока отказались от тактики мясных штурмов под Лиманом и Купянском. 

"Сейчас мы не наблюдаем боевых столкновений, однако артиллерия очень активно применяется. 556 раз противник бил за минувшие сутки по нашим позициям", - сказал Евлаш.

Также россияне 11 раз применяли авиацию. Оккупанты используют артиллерию на предельных дальностях, чтобы украинским расчетам БПЛА было сложнее ее поразить. Однако ВСУ удается выявлять вражеские цели и уничтожают их.

Бои под Купянском

В последние месяцы российские военные активизировали наступление на линии Лиман-Купянск. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха украинских защитников на юге захватчики могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман.

Украинские военные сообщали, что россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

При этом военные эксперты отмечали, что враждебное наступление на Купянско-Лиманском направлении фактически остановилось. Вероятно, оккупанты были не готовы к наступательным действиям.

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