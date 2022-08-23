РФ фальшиво классифицирует "беженцами" украинцев и ищет новых "добровольцев", - ISW

Как информирует в отчете по итогам прошедших суток Институт исследования войны, тамошний кремлевский ставленник, считающий себя "главой" упомянутой администрации подписал распоряжение.

Теперь прибывающие в оккупированную Запорожскую область признаются "лицами, которые ищут убежища" в соответствии с законодательством РФ.

Оккупационные власти могут использовать статус беженца для ограничения украинцев, временно возвращающихся на захваченные территории после эвакуации из них.

Вероятно, распоряжение будет касаться граждан Украины, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области, поскольку распоряжение требует регистрации лиц в пункте прибытия в захваченной Запорожской области, а Васильевка является пунктом пропуска, который обслуживает и Херсон, и Запорожскую область.

Институт изучения войны (ISW) согласно собранным данным сообщает, что Россия продолжает формировать новые так называемые добровольческие отряды, в частности в Приморском крае, обещая надбавки и зарплаты более чем в 3 тысячи долларов.

Приморский край 22 августа объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский".

Батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным росСМИ, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев.

ISW согласно собранным данным сообщает, что российские войска совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Захватчики продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и совершили ограниченные наземные удары к юго-западу от Донецка.

По данным института, российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.

Напомним, по данным ISW, в ближайшие месяцы россияне, вероятно, не смогут выделить достаточно ресурсов и не будут иметь сил для захвата большего количества украинских территорий.

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