РФ фальшиво класифікує "біженцями" українців і шукає нових "добровольців", - ISW

Окупаційна влада в Запорізькій області приховано проголосила незалежність регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в'їжджають в захоплений регіон, як тимчасових шукачів притулку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як інформує у звіті за підсумками минулої доби Інститут дослідження війни, тамтешній кремлівський ставленик, який вважає себе "головою" згаданої адміністрації підписав розпорядження.
Тепер прибувають в окуповану Запорізьку область визнаються "особами, які шукають притулку" відповідно до законодавства РФ.
Окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на захоплені території після евакуації з них.
Ймовірно, розпорядження стосуватиметься громадян України, які прямують в окуповану Херсонську область через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в захопленій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсон, і Запорізьку область.
Інститут вивчення війни (ISW) згідно з зібраними даними повідомляє, що Росія продовжує формувати нові так звані добровольчі загони, зокрема в Приморському краї, обіцяючи надбавки і зарплати більш ніж в 3 тисячі доларів.
Приморський край 22 серпня оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеніївський".
Батальйон зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, її ремонті та поверненні на передову.
Згідно з даними росЗМІ, станом на 22 серпня батальйон вже набрав 140 з 280 запланованих добровольців.
ISW згідно з зібраними даними повідомляє, що російські війська здійснили локалізовані бойові атаки на північний захід і південний схід від Ізюма.
Крім того, окупанти продовжували наземні атаки на південний схід від Сіверська і на північний схід і південь від Бахмута.
Загарбники продовжували спроби просування з північної і західної околиць Донецька і здійснили обмежені наземні удари на північний захід від Донецька.
За даними Інституту, російські війська домоглися незначних успіхів на напрямі Миколаїв-Херсон.
Нагадаємо, за даними ISW, в найближчі місяці росіяни, ймовірно, не зможуть виділити достатньо ресурсів і не матимуть сил для захоплення більшої кількості українських територій.
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