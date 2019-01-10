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РФ ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса, - МинВОТ

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 19:25
РФ ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса, - МинВОТ
Иллюстративное фото (flickr.com/mecheloao)

Уголь РФ использует для поддержания режима оккупации

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Черныш отметил, что к 2014 году Украина добывала около 20 млн тонн угля в Донецкой и Луганской областях.

"И теперь мы можем сказать, что Российская Федерация, не имея собственных ресурсов - и из-за санкций, и из-за необходимости осуществлять большие затраты на военно-промышленный комплекс, и из-за ряда проблем в Сирии - логистических и финансовых, - пытается найти способ, как финансировать себя и временно оккупированные территории", - пояснил министр.

Он отметил, что РФ использует украинский уголь и украинский газ на шельфе Черного моря для поддержания режима оккупации.

"С части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн.тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов. Это наглый грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра - это собственность народа Украины", - отметил Черныш.

Напомним, спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, обнаружил вблизи Покровская (Донецкая область) незаконную заготовку каменного угля на 2 млн гривен.

Ранее в МинВОТ заявляли, что затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить угля, который добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

 

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