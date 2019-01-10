РФ щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованого Донбасу, - МінТОТ

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Вугілля РФ використовуює для підтримки режиму окупації

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш заявив, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МінТОТ.

Черниш зазначив, що до 2014 року Україна видобувала близько 20 млн тонн вугілля в Донецькій та Луганській областях.

"І тепер ми можемо сказати, що Російська Федерація, не маючи власних ресурсів - і через санкції, і через необхідність здійснювати великі витрати на військово-промисловий комплекс, й через низку проблем в Сирії - логістичних і фінансових, - намагається знайти спосіб, як фінансувати себе та тимчасово окуповані території", - пояснив міністр.

Він зазначив, що РФ використовує українське вугілля та український газ на шельфі Чорного моря для підтримки режиму окупації.

"З частини окупованого Донбасу РФ щороку незаконно вивозить 2,8 млн.тонн антрацитового вугілля, його вартість в перерахунку складає 288 млн доларів. Це зухвалий грабіж українських територій та українського населення, оскільки надра - це власність народу України", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, спецпідрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) України, який залучений до складу Об’єднаних сил, виявив поблизу Покровська (Донецька область) незаконну заготівлю кам'яного вугілля на 2 млн гривень.

Раніше у МінТОТ заявляли, що затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo-Balt 214 могло перевозити вугілля, який видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.