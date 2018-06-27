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В РФ эвакуировали 16 отелей и ресторанов

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 05:34
Фото: полиция РФ (wikipedia.org)
Фото: полиция РФ (wikipedia.org)

Среди отелей есть те, которые принимают гостей Чемпионата мира

Российская полиция заявила, что рано утром в среду в Ростове-на-Дону, где проходит чемпионат мира, поступили сообщения о заминировании, из-за чего эвакуировали отели и рестораны по всему городу. Об этом сообщает Reuters.

"26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В частности, был эвакуирован отель Topos Congress-Hotel, в котором проживают многие гости Чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018.

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Теги публикации: Российская Федерация, эвакуация, ЧМ-2018, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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