В РФ эвакуировали 16 отелей и ресторанов

Среди отелей есть те, которые принимают гостей Чемпионата мира

Российская полиция заявила, что рано утром в среду в Ростове-на-Дону, где проходит чемпионат мира, поступили сообщения о заминировании, из-за чего эвакуировали отели и рестораны по всему городу. Об этом сообщает Reuters.

"26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В частности, был эвакуирован отель Topos Congress-Hotel, в котором проживают многие гости Чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018.