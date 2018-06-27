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У РФ евакуювали 16 готелів та ресторанів

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 05:34
Фото: поліція РФ (wikipedia.org)
Фото: поліція РФ (wikipedia.org)

Серед готелів є ті, які приймають гостей Чемпіонату світу

Російська поліція заявила, що рано вранці в середу в Ростові-на-Дону, де проходить чемпіонат світу, надійшли повідомлення про замінування, через що евакуювали готелі та ресторани по всьому місту. Про це повідомляє Reuters.

"26 червня у поліцію надійшов ряд дзвінків про замінування об'єктів у Ростові-на-Дону і Аксає. Співробітники поліції провели необхідні перевірочні заходи, небезпечних предметів виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, був евакуйований готель Topos Congress-Hotel, в якому проживають багато гостей Чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній футболіст і головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона був госпіталізований після матчу чемпіонату світу-2018.

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Теги публікації: Російська Федерація, эвакуация, ЧМ-2018, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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