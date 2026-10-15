UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

РФ двічі вдарила по складу у Києві, почалася пожежа

17:32 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: У Святошинському районі Києва спалахнула пожежа (Getty Images)

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа у складській будівлі. Згодом зафіксували повторне влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київського міського голови Віталія Кличка.

За словами мера столиці, внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі зафіксовано падіння безпілотника.

Це спричинило займання у складській будівлі.

Згодом стало відомо про повторне влучання у цю ж складську будівлю.

На місце події виїхали всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків та пожежі.

Нагадаємо, що ситуація в столиці залишається вкрай напруженою через регулярні ворожі атаки.

Зокрема, у Печерському районі Києва вранці 15 жовтня через падіння ворожого безпілотника пошкоджені житлові будинки, є постраждалі.

Також у результаті попередніх ударів фіксувалися перебої зі світлом і троє загиблих, про що повідомляли наслідки нічної атаки на Київ.

Тоді під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури, через що енергетики запроваджували аварійні відключення світла в регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваВійна в УкраїніАтака дронів