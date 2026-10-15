РФ дважды ударила по складу в Киеве, начался пожар

В Святошинском районе Киева в результате падения беспилотника произошел пожар в складском здании. Впоследствии зафиксировали повторное попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.
По словам мэра столицы, в результате вражеской атаки в Святошинском районе зафиксировано падение беспилотника.
Это привело к возгоранию в складском здании.
Впоследствии стало известно о повторном попадании в это же складское здание.
На место происшествия уехали все необходимые экстренные службы для ликвидации последствий и пожара.
Напомним, что ситуация в столице остается крайне напряженной из-за регулярных вражеских атак.
В частности, в Печерском районе Киева утром 15 октября из-за падения вражеского беспилотника повреждены жилые дома, есть пострадавшие.
Также в результате предварительных ударов фиксировались перебои со светом и трое погибших, о чем сообщали последствия ночной атаки на Киев.
Тогда под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, из-за чего энергетики вводили аварийные отключения света в регионе.