РФ дважды ударила по складу в Киеве, начался пожар

Напомним, что ситуация в столице остается крайне напряженной из-за регулярных вражеских атак.

В частности, в Печерском районе Киева утром 15 октября из-за падения вражеского беспилотника повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Также в результате предварительных ударов фиксировались перебои со светом и трое погибших, о чем сообщали последствия ночной атаки на Киев.

Тогда под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, из-за чего энергетики вводили аварийные отключения света в регионе.