РФ двічі вдарила по складах під Дніпром, у мережі пишуть про атаку на "Нову Пошту"

Увечері 9 жовтня Росія двічі атакувала склади "Нової Пошти" під Дніпром. Там зайнялася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

РФ ударила по НП під Дніпром

Спочатку Ганжа повідомив про те, що ворог атакував Дніпровський район області.

"Зайнялися склади логістичної компанії. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - каже він.

Пізніше окупанти завдали повторного удару по цьому ж цивільному об'єкту.

У мережі пишуть, що Росія била по терміналу "Нової пошти" під Дніпром. Це підтверджує і світлина, надана Дніпропетровською ОВА.

Поки що офіційних заяв від "Нової пошти" про атаку РФ не надходило.

Оновлено о 21.23

Пізніше Ганжа опублікував відео роботи рятувальників на пожежі, що сталася на складах НП.

Чиновник зазначив, що наразі постраждалих немає.