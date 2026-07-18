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РФ дуже налякав новий шеф Моссаду, виходець із СРСР

03:47 18.07.2026 Сб
2 хв
Як російськомовний керівник ізраїльської розвідки планує розібратись з РФ та Іраном?
aimg Пилип Бойко
РФ дуже налякав новий шеф Моссаду, виходець із СРСР Фото: Біньямін Нетаньяху і Роман Гофман (Telegram-канал Нетаньяху)
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Ізраїльська розвідка Моссад змінює стратегічні пріоритети та суттєво посилює роботу на російському напрямку. Новим очільником найпотужнішої спецслужби світу став генерал-майор Роман Гофман, який народився у Білорусі часів СРСР, і це дуже лякає Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал російського ТАСС.

Аналітики РФ зауважують, що Гофман пройшов довгий шлях від молодшого офіцера до командира дивізії. Останнім часом він працював військовим секретарем прем'єра Біньяміна Нетаньягу і добре з ним ладнає.

У Росії це призначення називають знаковим через походження нового директора. Гофман чудово знає радянську реальність та розуміє культурний код регіону. Це дає йому величезну перевагу перед попередниками.

Новий шеф Моссаду вільно володіє російською мовою. Це стає ефективним інструментом стратегічного впливу. Він здатний вибудовувати мережі зв’язків на пострадянському просторі, зазначають у РФ.

Союз Москви та Тегерана під прицілом

Для Ізраїлю співпраця двох диктаторських режимів стала головним болем. Тепер Моссад фактично об'єднує два напрямки роботи: російський та іранський сектори тепер працюють як єдине ціле.

Аналітики у Москві вбачають такі головні оперативні цілі оновленої розвідки:

  • моніторинг передачі озброєння між Москвою та Тегераном;
  • відстеження спільного виробництва дронів та ракет;
  • виявлення прихованих логістичних мереж;
  • аналіз технологічного обміну між країнами.

Які три рівні нової стратегії Моссаду лякають РФ

По-перше, у розвідці зберігається зовнішній нейтралітет. Відбувається стратегічний розрахунок та інформаційний обмін щодо ситуації в Сирії.

По-друге, використовується ресурс діаспори. В Ізраїлі мешкає понад мільйон вихідців із колишнього СРСР, що створює унікальний розвідувальний механізм.

По-третє, впроваджується глибокий технологічний моніторинг. Ізраїль виступає активним споживачем інформації про нові розробки супротивників.

Призначення Гофмана - це потужний крок Нетаньягу. Кремль та Тегеран опинилися під пильним наглядом людини, яка знає їхні методи роботи зсередини, йдеться у матеріалі.

Контекст новини

Як раніше повідомлялось, прем'єр Нетаньяху офіційно призначив Гофмана новим директором розвідувальної служби Моссад. Він став 14-м керівником відомства і змінив на цій посаді Давида Барнеа.

Роман Гофман народився в Білорусі й 1990 року разом із сім'єю репатріювався в Ізраїль у віці 14 років. Військову кар'єру він почав у бронетанкових військах Армії оборони Ізраїлю, де пройшов шлях від офіцера до командира дивізії.

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