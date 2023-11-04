РФ думає, що Ізраїль не атакує її сили в Сирії через передачу ППО "Хезболлі", - ISW

РФ впевнена, що Ізраїль скоріше за все не атакує їхні сили в Сирії, незважаючи на намір приватної військової компанії "Вагнера" передати системи ППО бойовикам з "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

2 листопада, американська розвідка заявила, що президент Сирії Башир Асад погодився надати російські системи протиповітряної оборони Хезболлі та поставив завдання "Вагнеру" передати бойовикам Панцир-С1.

І зраїль часто завдає авіаударів по системам поставок іранської зброї в Сирію та через неї, і Асад, можливо, попросив "Вагнер" доставити системи протиповітряної оборони "Хезболлі", щоб служити стримуючим фактором для потенційних зусиль ізраїльського перехоплення.

"Раніше ISW оцінював, що Росія може передавати зброю в Сирію, не ризикуючи ізраїльськими авіаударами у відповідь. Тому Кремль може вважати, що це небажання Ізраїлю пошириться і на "Вагнер". Росія та Ізраїль мають складні відносини в Сирії, оскільки Ізраїль історично покладався на Росію в стримуванні іранської діяльності в регіоні", - зазначили аналітики.

Передача Панцир-С1 "Хезболлі"

Зазначимо, що днями з'явилась інформація про наміри "Вагнера" передати бойовикам "Хезболли" систему ППО Панцир-С1.

Система СА-22, також відома в Росії як Панцир-С1 - це зенітно-ракетний комплекс російського виробництва, встановлений на вантажівці.

Ключові висновки:

3 листопада російські війська завдали значно більшої серії ударів з безпілотників по всій Україні.

Міністерство оборони США оголосило 3 листопада про нові пакети військової допомоги Україні, спрямовані насамперед на посилення протиповітряної оборони України.

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