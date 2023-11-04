РФ думає, що Ізраїль не атакує її сили в Сирії через передачу ППО "Хезболлі", - ISW
РФ впевнена, що Ізраїль скоріше за все не атакує їхні сили в Сирії, незважаючи на намір приватної військової компанії "Вагнера" передати системи ППО бойовикам з "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
2 листопада, американська розвідка заявила, що президент Сирії Башир Асад погодився надати російські системи протиповітряної оборони Хезболлі та поставив завдання "Вагнеру" передати бойовикам Панцир-С1.
Ізраїль часто завдає авіаударів по системам поставок іранської зброї в Сирію та через неї, і Асад, можливо, попросив "Вагнер" доставити системи протиповітряної оборони "Хезболлі", щоб служити стримуючим фактором для потенційних зусиль ізраїльського перехоплення.
"Раніше ISW оцінював, що Росія може передавати зброю в Сирію, не ризикуючи ізраїльськими авіаударами у відповідь. Тому Кремль може вважати, що це небажання Ізраїлю пошириться і на "Вагнер". Росія та Ізраїль мають складні відносини в Сирії, оскільки Ізраїль історично покладався на Росію в стримуванні іранської діяльності в регіоні", - зазначили аналітики.
Передача Панцир-С1 "Хезболлі"
Зазначимо, що днями з'явилась інформація про наміри "Вагнера" передати бойовикам "Хезболли" систему ППО Панцир-С1.
Система СА-22, також відома в Росії як Панцир-С1 - це зенітно-ракетний комплекс російського виробництва, встановлений на вантажівці.
Ключові висновки:
- 3 листопада російські війська завдали значно більшої серії ударів з безпілотників по всій Україні.
- Міністерство оборони США оголосило 3 листопада про нові пакети військової допомоги Україні, спрямовані насамперед на посилення протиповітряної оборони України.
- Російські військові блогери продовжували критикувати російське військове командування за те, що воно не спромоглося налагодити довгострокову підготовку, оскільки воно тримає на фронті кваліфікованих командирів і солдатів і залишає недосвідчених кар’єристів навчати новобранців і офіцерів.
- Повідомляється, що передбачувані давні союзники президента Росії Володимира Путіна фінансують дві приватні військові компанії, підпорядковані Міністерству оборони Росії, які охопили колишні операції Групи "Вагнера" в Африці.
- Повідомляється, що підрозділи "Вагнера" в Сирії передадуть російські системи ППО Панцир-С1, які президент Сирії Башар Асад погодився надати підтримуваній Іраном ліванській "Хезболлі".
- Дагестанські чиновники заявили, що будуть карати тих, хто бере участь і організовує передбачувані майбутні демонстрації, на відміну від закликів до поблажливості щодо учасників антисемітських заворушень 29 жовтня.
- Постійні заклики глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова до чеченських націоналістів, ймовірно, мають на меті зміцнити внутрішню підтримку, не порушуючи його вигляду як непохитного прихильника президента Росії Володимира Путіна.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, поблизу Вугледара, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.
- Пов’язані з Кремлем військові блогери почали рекламувати набір в "елітний полк" у Московській області та пропонувати призовникам мільйон рублів (близько 10 900 доларів США) зарплати.
- Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила спроби дискредитувати інформацію про депортацію Росією українських дітей.
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