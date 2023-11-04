РФ думает, что Израиль не атакует ее силы в Сирии из-за передачи ПВО "Хезболле", - ISW

РФ уверена, что Израиль, скорее всего, не атакует их силы в Сирии, несмотря на намерение частной военной компании "Вагнера" передать системы ПВО боевикам из "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

2 ноября американская разведка заявила, что президент Сирии Башир Асад согласился предоставить российские системы противовоздушной обороны Хезболли и поставил задачу "Вагнеру" передать боевикам Панцирь-С1.

И израиль часто наносит авиаудары по системам поставок иранского оружия в Сирию и через нее, и Асад, возможно, попросил "Вагнер" доставить системы противовоздушной обороны "Хезболле", чтобы служить сдерживающим фактором для потенциальных усилий израильского перехвата.

"Раньше ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами. Поэтому Кремль может считать, что это нежелание Израиля распространится и на "Вагнер". Россия и Израиль имеют сложные отношения в Сирии, поскольку Израиль исторически полагался" . Россию в сдерживании иранской деятельности в регионе", – отметили аналитики.

Передача Панцирь-С1 "Хезболле"

Отметим, что на днях появилась информация о намерениях "Вагнера" передать боевикам "Хезболлы" систему ПВО Панцирь-С1.

Система СА-22, также известная в России как Панцирь-С1 - это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике.

Ключевые выводы:

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