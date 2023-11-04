РФ думает, что Израиль не атакует ее силы в Сирии из-за передачи ПВО "Хезболле", - ISW
РФ уверена, что Израиль, скорее всего, не атакует их силы в Сирии, несмотря на намерение частной военной компании "Вагнера" передать системы ПВО боевикам из "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
2 ноября американская разведка заявила, что президент Сирии Башир Асад согласился предоставить российские системы противовоздушной обороны Хезболли и поставил задачу "Вагнеру" передать боевикам Панцирь-С1.
И израиль часто наносит авиаудары по системам поставок иранского оружия в Сирию и через нее, и Асад, возможно, попросил "Вагнер" доставить системы противовоздушной обороны "Хезболле", чтобы служить сдерживающим фактором для потенциальных усилий израильского перехвата.
"Раньше ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами. Поэтому Кремль может считать, что это нежелание Израиля распространится и на "Вагнер". Россия и Израиль имеют сложные отношения в Сирии, поскольку Израиль исторически полагался" . Россию в сдерживании иранской деятельности в регионе", – отметили аналитики.
Передача Панцирь-С1 "Хезболле"
Отметим, что на днях появилась информация о намерениях "Вагнера" передать боевикам "Хезболлы" систему ПВО Панцирь-С1.
Система СА-22, также известная в России как Панцирь-С1 - это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике.
Ключевые выводы:
- 3 ноября российские войска нанесли значительно большую серию ударов с беспилотников по всей Украине.
- Министерство обороны США объявило 3 ноября о новых пакетах военной помощи Украине, направленных, прежде всего, на усиление противовоздушной обороны Украины.
- Российские военные блоггеры продолжали критиковать российское военное командование за то, что оно не смогло наладить долгосрочную подготовку, поскольку оно держит на фронте квалифицированных командиров и солдат и оставляет неопытных карьеристов учить новобранцев и офицеров.
- Сообщается, что предполагаемые давние союзники президента России Владимира Путина финансируют две частные военные компании, подчиненные Министерству обороны России, охватившие прежние операции Группы "Вагнера" в Африке.
- Сообщается, что подразделения "Вагнера" в Сирии передадут российские системы ПВО Панцирь-С1, которые президент Сирии Башар Асад согласился предоставить поддерживаемой Ираном ливанской "Хезболле".
- Дагестанские чиновники заявили, что будут наказывать тех, кто участвует и организует предполагаемые будущие демонстрации, в отличие от призывов к снисходительности к участникам антисемитских беспорядков 29 октября.
- Постоянные призывы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к чеченским националистам, вероятно, преследуют цель укрепить внутреннюю поддержку, не нарушая его виду как непоколебимого сторонника президента России Владимира Путина.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, близ Угледара, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед .
- Связанные с Кремлем военные блоггеры начали рекламировать набор в "элитный полк" в Московской области и предлагать призывникам миллион рублей (около 10 900 долларов США) зарплаты.
- Назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжила попытки дискредитировать информацию о депортации Россией украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .