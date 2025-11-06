ua en ru
У РФ дрони атакували ДРЕС у Костромській області - влада усуває наслідки, - ЗМІ

Четвер 06 листопада 2025 08:15
У РФ дрони атакували ДРЕС у Костромській області - влада усуває наслідки, - ЗМІ Фото: служби ліквідовують наслідки атаки на ДРЕС у Костромській області (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

У російському Волгореченську під атакою дронів опинилася Костромська ДРЕС, яка є третьою за потужністю тепловою електростанцією у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

Про атаку Костромської ДРЕС повідомили паблікам місцеві жителі, які надіслали відповідні кадри. Вночі там оголошували повітряну тривогу, працювало ППО.

"Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ДРЕС, про що свідчить аналіз кадрів очевидців", - пише ASTRA.

Атаку безпілотників на Костромську область підтвердив губернатор регіону Сергій Ситніков.

"Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи - пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав він у своєму Telegram.

Попередні атаки на енергооб'єкти РФ

РБК-Україна писало, що в ніч на 31 жовтня на території Росії прогриміли вибухи - безпілотники вразили енергетичні об'єкти одразу в трьох регіонах.

Зокрема, була вражена підстанція "Володимирська", яка передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.

Також повідомлялося, що Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. На місці виникла пожежа, з ладу вивели енергоблоки.

