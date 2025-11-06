У РФ дрони атакували ДРЕС у Костромській області - влада усуває наслідки, - ЗМІ

У російському Волгореченську під атакою дронів опинилася Костромська ДРЕС, яка є третьою за потужністю тепловою електростанцією у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

"Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи - пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав він у своєму Telegram.

"Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ДРЕС, про що свідчить аналіз кадрів очевидців", - пише ASTRA.

Про атаку Костромської ДРЕС повідомили паблікам місцеві жителі, які надіслали відповідні кадри. Вночі там оголошували повітряну тривогу, працювало ППО.

Попередні атаки на енергооб'єкти РФ

РБК-Україна писало, що в ніч на 31 жовтня на території Росії прогриміли вибухи - безпілотники вразили енергетичні об'єкти одразу в трьох регіонах.

Зокрема, була вражена підстанція "Володимирська", яка передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.

Також повідомлялося, що Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. На місці виникла пожежа, з ладу вивели енергоблоки.