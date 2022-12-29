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РФ не досягла поставлених цілей. "Укренерго" розповіло про стан енергосистеми після атаки

Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook.com vladimir kudrytskyi)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, росіяни здійснили 10 масовий ракетний обстріл території України. Проте їм не вдалось досягнути поставлених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.

"Енергосистема в плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив - повністю погасити нашу енергосистему", - заявив Кудрицький.

Він пояснив, що на цей момент вже значна частина генеруючих потужностей відновлена, проте є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій, які пов'язані з тим, що це була не одна атака, а була серія атак.

"Почалося все з дронів-камікадзе, потім ракетна атака, а потім ще одна атака ракетами С-300", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.

РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики Герман Галущенко назвав, в яких регіонах України наразі найскладніша ситуація зі світлом.

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енергетикиВійна Росії проти України