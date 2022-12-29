РФ не досягла поставлених цілей. "Укренерго" розповіло про стан енергосистеми після атаки

Сьогодні, 29 грудня, росіяни здійснили 10 масовий ракетний обстріл території України. Проте їм не вдалось досягнути поставлених цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.
"Енергосистема в плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив - повністю погасити нашу енергосистему", - заявив Кудрицький.
Він пояснив, що на цей момент вже значна частина генеруючих потужностей відновлена, проте є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій, які пов'язані з тим, що це була не одна атака, а була серія атак.
"Почалося все з дронів-камікадзе, потім ракетна атака, а потім ще одна атака ракетами С-300", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.
РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики Герман Галущенко назвав, в яких регіонах України наразі найскладніша ситуація зі світлом.
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