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РФ не допускает медиков к украинским политзаключенным в России

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 09:33
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Супрун призвала министров здравоохранения всего мира требовать от РФ освободить политзаключенных

Россия не дает возможности украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием здоровья политзаключенных. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России, передает "Громадське".

Супрун отметила, что пришла на акцию поддержать Сенцова и всех украинских политзаключенных.

"Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных. И о том, что Российская Федерация не дает нам доступ как врачей к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем, в каком они состоянии", - сказала Супрун.

Министр отметила, что она призвала "министров здравоохранения всего мира, принадлежащих к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они требовали от России освободить наших политзаключенных".

Супрун подчеркнула, что Украина не забывает о Сенцове.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

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Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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