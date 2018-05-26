РФ не допускает медиков к украинским политзаключенным в России

Супрун призвала министров здравоохранения всего мира требовать от РФ освободить политзаключенных

Россия не дает возможности украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием здоровья политзаключенных. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России, передает "Громадське".

Супрун отметила, что пришла на акцию поддержать Сенцова и всех украинских политзаключенных.

"Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных. И о том, что Российская Федерация не дает нам доступ как врачей к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем, в каком они состоянии", - сказала Супрун.

Министр отметила, что она призвала "министров здравоохранения всего мира, принадлежащих к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они требовали от России освободить наших политзаключенных".

Супрун подчеркнула, что Украина не забывает о Сенцове.

«Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблее здравоохранения'я и говорила именно о наших политзаключенным'заключенных. И о том, что Российская Федерация не позволяет нам доступ к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем в каком они состоянии», — Ульяна Супрун pic.twitter.com/5dPGxmdIpn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 26 мая 2018 г.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.