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РФ не допускає медиків до українських політв'язнів в Росії

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 09:33
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Супрун закликала міністрів охорони здоров'я всього світу вимагати від РФ звільнити політв'язнів

Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу та слідкувати за станом здоров'я політв'язнів. Про повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час акції на підтримку Олега Сенцова біля посольства Росії, передає "Громадське".

Супрун зазначила, що прийшла на акцію підтримати Сенцова і всіх українських політв'язнів.

"Я недавно була в Женеві, там виступала перед Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я і говорила саме про наших політв'язнів. І про те, що Російська Федерація не дозволяє нам доступ як лікарів до них, щоб ми могли їм надавати допомогу. І ми не знаємо, в якому вони стані", - сказала Супрун.

Міністр зазначила, що вона закликала "міністрів охорони здоров'я цілого світу, які належать до Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб вони вимагали від Росії звільнити наших політв'язнів".

Супрун наголосила, що Україна не забуває про Сенцова.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

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Теги публікації: Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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