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РФ за допомогою шахрайських сайтів збирає особисті дані українських військових, - Міноборони США

П'ятниця 01 вересня 2023 21:11
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РФ за допомогою шахрайських сайтів збирає особисті дані українських військових, - Міноборони США Ілюстративне фото: РФ за допомогою шахрайських сайтів збирає особисті дані українських військових (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росія за допомогою шахрайських сайтів збирає особисті дані українських військових та їхніх родичів.

Про це заявили посадовці Міністерства оборони Сполучених Штатів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Російські спецслужби створили щонайменше два фальшиві сайти, які видають себе за ресурси підтримки сімей полонених, зниклих безвісти або загиблих українських військових, і начебто допомагають з їхнім пошуком.

Посадовці Міноборони США вважають, що Росія створила такі ресурси незадовго після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі мова може йти тисячі зібраних записів.

На думку американських посадовців, Росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці ресурси, щоб визначити, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на тимчасово окупованих Росією територіях.

Хакерські атаки

Нещодавно стало відомо, що російські хакери атакують мобільні пристрої військовослужбовців ЗСУ з метою викрасти секретну інформацію про бойові дії, яка може допомогти Кремлю у війні проти України.

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