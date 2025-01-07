РФ при помощи фейков хочет использовать жителей Покровского района как "живой щит", - ЦПД

Россияне распространяют фейк о том, что украинские военные якобы убивают жителей Покровского района. Враг хочет использовать мирное население в качестве "живого щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook .

Как отметили в ЦПД, россияне пытаются дискредитировать украинских воинов, которые выполняют задачи в районе Покровска. Вражеская пропаганда распространяет лживую информацию о том, что украинские воины якобы убивают гражданских, которые идут в сторону российских позиций “в поисках спасения”.

Фото: фейки россиян об украинских воинах (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

В Центре объяснили, что распространение таких фейков - это информационная составляющая операции российских войск в районе Покровска.

"Враг пытается настроить местное население против ВСУ. Таким образом, войска государства-агрессора смогут использовать жителей Покровского района как "живой щит", - сказано в сообщении ЦПД.