Росія програла війну стратегічно, оперативно і тактично, - генерал США

Сьогодні, 14 лютого, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Міллі, виступаючи на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном, сказав, що президент Володимир Путін вірив, що зможе швидко перемогти Україну, коли майже рік тому наказав своїм військам вторгнутися.

"(Путін - ред.) помилявся. Україна залишається вільною. Вони залишаються незалежними. НАТО та його коаліція ніколи не були сильнішими", - додав генерал США.

За його словами, наразі Росія є глобальним ізгоєм, а світ тим часом залишається надихнутим українською хоробрістю та стійкістю.