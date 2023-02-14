Росія програла війну стратегічно, оперативно і тактично, - генерал США
Сьогодні, 14 лютого, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Міллі, виступаючи на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном, сказав, що президент Володимир Путін вірив, що зможе швидко перемогти Україну, коли майже рік тому наказав своїм військам вторгнутися.
"(Путін - ред.) помилявся. Україна залишається вільною. Вони залишаються незалежними. НАТО та його коаліція ніколи не були сильнішими", - додав генерал США.
За його словами, наразі Росія є глобальним ізгоєм, а світ тим часом залишається надихнутим українською хоробрістю та стійкістю.
"Коротко кажучи, Росія програла - вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою", - наголосив американський генерал.
Нагадаємо, за словами Міллі, Україна розробляє план ведення війни спільно зі США.
Крім того, нещодавно американський генерал провів телефонні переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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