У РФ домалювали онлайн-карту, щоб приховати ракети біля Фінляндії

Картографічний сервіс ”Яндекс” намагається приховати ракетну батарею армії РФ поблизу Фінляндії. Країна-агресорка боїться ударів українських дронів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
На супутниковому знімку карти ”Яндекс” поверх ракетної батареї за допомогою програми обробки зображень вставлено зображення лісу, пише видання.
Ракетна батарея, прихована ”Яндекс”, розташована поруч із військово-морським містом Кронштадт біля Санкт-Петербурга.
Раніше ”Яндекс” розмивав деталі військових цілей на супутникових знімках. Проте цього разу зображення повністю приховує наявність військової цілі.
Хоча ту саму ракетну батарею видно на західних онлайн-сервісах, таких як супутникові знімки картографічних сервісів:
У прихованій ”Яндексом” зоні поблизу Кронштадта раніше зберігалися:
Цього обладнання вже не видно на найновіших західних супутникових знімках.
Транспортні засоби можуть знаходитися:
Росія, ймовірно, приховує ціль через удари українських безпілотників.
Як каже військовий експерт Марко Еклунд, ці "хованки" є марними для Росії. Адже західна чи українська розвідка орієнтується на власні знімки, а не на ”Яндекс”.
Він вважає, що за маніпуляціями із зображеннями стоїть якесь російське адміністративне рішення: зображення певних цілей не дозволено публікувати.
Раніше ”Яндекс” зазвичай розмивав на супутникових знімках лише місця, які Росія вважає конфіденційними:
Російський суд також зобов'язав "Яндекс" розмити супутникові знімки Рязанського нафтопереробного заводу у 2024 році через атаки українських дронів.
Спільне розслідування країн Північної Європи минулої весни виявило загалом 119 розмитих об'єктів на заході Росії.
Раніше РБК-Україна писало, що захоплені українські дрони можуть стати частиною російської провокації проти НАТО. Фінляндія готується до незвичайних сценаріїв.
Також повідомлялося, що у Фінляндії активно працюють над відновленням водно-болотних угідь. Це робиться не тільки на благо клімату, але й для захисту країни від російських танків.
Крім цього, Фінляндія створила одну з найрозвиненіших систем цивільного захисту в Європі, яка дозволяє у найкоротші терміни сховати більшу частину населення столиці у разі військової загрози.