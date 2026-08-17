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В РФ пририсовали онлайн-карту, чтобы скрыть ракеты возле Финляндии

18:03 17.08.2026 Пн
2 мин
Поисковик прифотошопил лес вместо военных подразделений
aimg Елена Бджола
Фото: противокорабельные ракеты "Бастион" РФ (Getty Images)

Картографический сервис Яндекс пытается скрыть ракетную батарею армии РФ вблизи Финляндии. Страна-агрессор боится ударов украинских дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Яндекс" прячет российские ракеты

На спутниковом снимке карты Яндекс поверх ракетной батареи с помощью программы обработки изображений вставлено изображение леса, пишет издание.

Ракетная батарея, скрытая Яндекс, расположена рядом с военно-морским городом Кронштадт возле Санкт-Петербурга.

Ранее Яндекс размывал детали военных целей на спутниковых снимках. Однако на этот раз изображение полностью скрывает наличие военной цели.

Хотя та же ракетная батарея видна на западных онлайн-сервисах, таких как спутниковые снимки картографических сервисов:

  • Google,
  • Apple,
  • Microsoft.
Фото: сундуки с карт "Яндекс" и Planet Labs PBC (yle.fi)

В скрытой Яндексом зоне близ Кронштадта ранее хранились:

  • противокорабельные ракеты "Бастион",
  • соответствующие радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.

Это оборудование уже не видно на новейших западных спутниковых снимках.

Транспортные средства могут находиться:

  • в другом месте на учениях,
  • в закрытых помещениях.

РФ боится украинских ударов

Россия, вероятно, скрывает цель из-за ударов украинских беспилотников.

Как говорит военный эксперт Марко Эклунд, эти "прятки" бесполезны для России. Ведь западная или украинская разведка ориентируется на собственные снимки, а не на Яндекс.

Он считает, что за манипуляциями с изображениями стоит какое-либо российское административное решение: изображение определенных целей не разрешено публиковать.

"Размытые" карты

Ранее Яндекс обычно размывал на спутниковых снимках только места, которые Россия считает конфиденциальными:

  • некоторые военные цели,
  • территория вокруг виллы российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Российский суд также обязал "Яндекс" размыть спутниковые снимки Рязанского нефтеперерабатывающего завода в 2024 году из-за атак украинских дронов.

Совместное расследование стран Северной Европы прошлой весной выявило в общей сложности 119 размытых объектов на западе России.

Ранее РБК-Украина писало, что восторженные украинские дроны могут стать частью российской провокации против НАТО. Финляндия готовится к необычным сценариям.

Также сообщалось, что в Финляндии активно работают над возобновлением водно-болотных угодий. Это делается не только во благо климата, но и для защиты страны от российских танков.

Кроме того, Финляндия создала одну из самых развитых систем гражданской защиты в Европе, которая позволяет в кратчайшие сроки скрыть большую часть населения столицы в случае военной угрозы.

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