ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и убивать несогласных, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 15:51
У РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и убивать несогласных, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что РФ - это неконкурентное государство, далекое от цивилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк заявил, что Украина не просто воюет уже 67 дней. Она ежедневно наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода-бесценна.

"У варваров (Рф) не должно быть ни единого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец массово убивать несогласных", - написал Подоляк.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась за усиление антироссийских санкций и расширение военно-технической помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война в Украине
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны