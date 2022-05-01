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У РФ не повинно бути шансу повернутися до звички шантажувати та вбивати незгодних, - Подоляк

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Україна, Неділя 01 травня 2022 15:51
У РФ не повинно бути шансу повернутися до звички шантажувати та вбивати незгодних, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Михайло Подоляк вважає, що РФ - це неконкурентна держава, далека від цивілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави ОП України Михайла Подоляка.

Михайло Подоляк заявив, шо Україна не просто воює вже 67 днів. Вона щодня наочно та документально доводить світові головне. Свобода – безцінна.

"У варварів (Рф) не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички корумпувати, шантажувати та нарешті масово вбивати незгодних", - написав Подоляк.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловилася за посилення антиросійських санкцій і розширення військово-технічної допомоги Україні.

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