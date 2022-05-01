ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия анонсировала жесткие санкции против РФ

Новина українською →
Турку, Воскресенье 01 мая 2022 14:59
Финляндия анонсировала жесткие санкции против РФ Фото: Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась за усиление антироссийских санкций и расширение военно-технической помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Глава правительства и Социал-демократической партии выступила на первомайском митинге в Турку. Там она затронула тему агрессивной войны РФ против Украины.

"Финляндия готова ввести еще более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Также Украине будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", – заявила Марин.

Кроме того, премьер ратует за уменьшение зависимости от энергоносителей из РФ. Относительно вступления Финляндии в НАТО Марин рассказала о рассмотрении парламентом дополнения к отчету о политике безопасности. До 12 мая страна определится по вступлению в альянс.

К слову, канцлер Шольц нашел оправдание пассивности Германии в поставках вооружений Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Финляндия Санкции против России Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны