РФ должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца для доступа МАГАТЭ на ЗАЭС, - Кислица

Он отметил, что Россия прибегает к опасным провокациям на захваченной войсками Запорожской АЭС. Оккупанты разместили там военную технику, из которой обстреливают украинские города вдоль берега Днепра.

Кислица отметил, что для проведения миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС Россия должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца.

"Если Россия прекратить обстрелы этих городов, что вообще может помешать исполнению этой миссии, чтобы она проехала (через территорию Украины - ред.). Обязательно, чтобы эта миссия имела экспертов в военном измерении", - заявил Кислица.

Он отметил, что Россия пошла ва-банк, созвав заседание Совбеза ООН.

"Это заседание выглядит циничным, учитывая, что сегодня Россия прибегла к новым обстрелам АЭС, подвергнув опасности объект и его персонал", - подчеркнул он.

МАГАТЭ активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент, заявили в МАГАТЭ.

Представитель США в ООН заявила, что Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

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