Радиационной угрозы после обстрелов ЗАЭС нет, но ситуация может измениться, - глава МАГАТЭ
Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе заседания Совбеза ООН.
"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", - заявил Гросси.
При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. В ином случае возможны серьезные последствия.
Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.
После атаки оккупантов в "Энергоатоме" сообщили, что радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.