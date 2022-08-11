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Радиационной угрозы после обстрелов ЗАЭС нет, но ситуация может измениться, - глава МАГАТЭ

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Четверг 11 августа 2022 23:15
Радиационной угрозы после обстрелов ЗАЭС нет, но ситуация может измениться, - глава МАГАТЭ Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе заседания Совбеза ООН.

"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", - заявил Гросси.

При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены. В ином случае возможны серьезные последствия.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

После атаки оккупантов в "Энергоатоме" сообщили, что радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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