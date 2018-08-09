РФ должна предоставить гарантии неприменения химоружия, - Госдеп

В Вашингтоне рассказали, как Россия может избежать введения второго пакета санкций по Скрипалям

Россия должна в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения ею химического или биологическое оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей, иначе к ней будет применен второй пакет санкций в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США в ходе телефонного брифинга.

В то же время он отметил, что в США рассчитывают, что РФ все-таки выполнит упомянутые требования и второй пакет санкций применять не придется.

По словам представитель Госдепа, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены, также сократится до минимума торговля с РФ и будет введен запрет компании "Аэрофлот" на полеты в США.

Напомним, 8 августа Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.