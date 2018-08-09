РФ повинна надати гарантії незастосування хімзброї, - Держдеп

У Вашингтоні розповіли, як Росія може уникнути впровадження другого пакету санкцій у справі Скрипалів

Росія повинна в найближчі три місяці надати гарантії незастосування нею хімічної чи бактеріологічної зброї і допустити інспекторів ООН і міжнародних незалежних спостерігачів, інакше до неї буде застосовано другий пакет санкцій у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це заявив високопоставлений чиновник Держдепу США під час телефонного брифінгу.

Водночас він зазначив, що у США розраховують, що РФ таки виконає зазначені вимоги і другий пакет санкцій застосовувати не доведеться.

Зі слів представника Держдепу, в разі запровадження другого пакету санкцій дипломатичні відносини між США та Росією можуть бути значно скорочені, також скоротиться до мінімуму торгівля з РФ і буде запроваджено заборону компанії "Аерофлот" на польоти в США.

Нагадаємо, 8 серпня Державний департамент США ухвалив рішення про запровадження нових санкцій проти Росії через справу Скрипалів. Санкції стосуються заборони на експорт в Росію товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їх компоненти, у тому числі й ті, що використовуються в авіаційній галузі.