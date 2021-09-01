РФ должна по-настоящему участвовать в урегулировании на Донбассе, - заявление Украины и США

Украина и США призвали Россию по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Киев и Вашингтон будут вместе работать над тем, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Украины и США .

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - отмечается в документе.

США вместе с Украиной будут продолжать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию.

"Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - подчеркивается в заявлении.