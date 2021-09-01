РФ должна по-настоящему участвовать в урегулировании на Донбассе, - заявление Украины и США
Украина и США призвали Россию по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Киев и Вашингтон будут вместе работать над тем, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Украины и США.
"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - отмечается в документе.
США вместе с Украиной будут продолжать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию.
"Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, сегодня, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. На повестке переговоров ряд важных вопросов. Подробнее - в материале РБК-Украина.