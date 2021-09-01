ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

РФ должна по-настоящему участвовать в урегулировании на Донбассе, - заявление Украины и США

Новина українською →
Киев, Среда 01 сентября 2021 23:01
РФ должна по-настоящему участвовать в урегулировании на Донбассе, - заявление Украины и США Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и США призвали Россию по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Киев и Вашингтон будут вместе работать над тем, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Украины и США.

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - отмечается в документе.

США вместе с Украиной будут продолжать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию.

"Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, сегодня, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. На повестке переговоров ряд важных вопросов. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донбасс
NEWS
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США