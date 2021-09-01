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РФ повинна по-справжньому брати участь у врегулюванні на Донбасі, - заява України і США

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Київ, Середа 01 вересня 2021 23:01
РФ повинна по-справжньому брати участь у врегулюванні на Донбасі, - заява України і США Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і США закликали Росію по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Київ і Вашингтон будуть разом працювати над тим, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву України та США.

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни", - наголошується в документі.

США разом з Україною будуть продовжувати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію.

"Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом в Білому домі. На порядку переговорів ряд важливих питань. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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