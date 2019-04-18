ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ має негайно відпустити українських моряків, - посольство США

Новини » Політика    18.04.2019 - 12:12
РФ має негайно відпустити українських моряків, - посольство США
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У посольстві США назвали жахливим рішення російського суду щодо українських моряків

Посольство США в Україні заявило, що Росія має негайно відпустити українських моряків, яким у РФ продовжили строк арешту. Про це сказано у Twitter посольства.

У відомстві підкреслили, що рішення російського суду щодо продовження ув'язнення - жахливе.

РФ має негайно відпустити українських моряків, - посольство США

"Рішення російського суду про несправедливе продовження тримання під вартою українських моряків - жахливе. Росія повинна негайно повернути Україні затриманих членів її екіпажу і судна та поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, адвокати військовополонених моряків у триденний строк оскаржать постанови про продовження строків тримання під вартою відносно кожного військовополоненого українського моряка. Відносно всіх військовополонених суди прийняли рішення про задоволення клопотання слідства і продовження строків тримання під вартою ще на три місяці - до кінця липня.

Як писало РБК-Україна раніше, Лефортовський райсуд Москви продовжив строк утримання під вартою усім 24 українським морякам до кінця липня.

Українське МЗС висловило протест через рішення суду, заявивши, що Україна вимагає звільнення усіх затриманих моряків, повернення кораблів і гарантій свободи судноплавства.

Адвокати оскаржать продовження арешту в РФ українським морякам Суд в РФ продовжив арешт усім українським морякам
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати Америкиморякиарешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся