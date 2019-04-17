ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина выразила протест из-за продления ареста моряков в РФ

Новости » Политика    17.04.2019 - 15:21
Украина выразила протест из-за продления ареста моряков в РФ
Фото: суд на украинскими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Украина требует освобождения моряков и возвращения судов

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило протест из-за решения суда в РФ о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков. Об этом говорится в заявлении МИД в Facebook.

Сообщается, что Украина требует освобождения всех задержанных моряков, возвращение кораблей и гарантий свободы судоходства.

"Мы хотели бы еще раз напомнить, что военно-морские суда и его персонал на борту судна имеют полный иммунитет соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS) и не могут быть арестованы, задержаны или подвергнуты судебному иску со стороны иностранных государств", - говорится в заявлении.

Украина выразила протест из-за продления ареста моряков в РФ

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля продлил сроки ареста до 24 июля украинских моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

РБК-Украина писало, что Украина подала иск против Российской Федерации до Международного Трибунала относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру увольнения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

Суд в Москве оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков В РФ продлили срок следствия по делу украинских моряков
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины морякиМИД Украиныпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь