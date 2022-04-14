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РФ должна чувствовать угрозу: Литва поддержала поставки Украине противокорабельных ракет

Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (twitter.com/GitanasNaused)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Литвы Гинатас Науседа поддержал поставки Украине ракетных комплексов для борьбы с кораблями оккупантов. Он подчеркнул, что Россия должна чувствовать угрозу и на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Науседы во время визита в Киев.

"Украинцы изъявили желание получить не только легкие вооружения, но ракетные комплексы, которые позволят поражать российские корабли в Черном море", - сказал Науседа.

По его словам, сегодня одна из проблем - это блокирование Россией украинских черноморских портов, что создает проблемы для экспорта зерна. Литовский президент добавил, что очистки морских путей Россия должна чувствовать угрозу и на море.

"Мы видим, что какие-то российские корабли начинают тонуть или на них что-то происходит. Конечно, хорошо это сделать с помощью Украины", - прокомментировал Науседа ситуацию с затонувшим российским крейсером "Москва".

Напомним, вечером 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". На корабле сдетонировал боезапас и вспыхнул пожар, экипаж, как заявили росСМИ, эвакуировали.

Отметим, на следующий день Вооруженные силы Украины подтвердили атаку российского крейсера "Москва". Отмечается, что корабль перевернулся и начал тонуть.

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