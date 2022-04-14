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РФ повинна відчувати загрозу: Литва підтримала поставки Україні протикорабельних ракет

Фото: президент Литви Гінатас Науседа (twitter.com/GitanasNaused)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Литви Гінатас Науседа підтримав постачання Україні ракетних комплексів для боротьби з кораблями окупантів. Він підкреслив, що Росія повинна відчувати загрозу і на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Науседи під час візиту до Києва.

"Українці виявили бажання отримати не тільки легкі озброєння, але ракетні комплекси, які дозволять вражати російські кораблі в Чорному морі", - сказав Науседа.

За його словами, сьогодні одна з проблем - це блокування Росією українських чорноморських портів, що створює проблеми для експорту зерна. Литовський президент додав, що Росія повинна відчувати загрозу і на морі.

"Ми бачимо, що якісь російські кораблі починають тонути або на них щось відбувається. Звичайно, добре це зробити за допомогою України", - прокоментував Науседа ситуацію з затонулим російським крейсером "Москва".

Нагадаємо, ввечері 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". На кораблі здетонував боєзапас і спалахнула пожежа, екіпаж, як заявили росЗМІ, евакуювали.

Зазначимо, на наступний день Збройні Сили України підтвердили атаку російського крейсера "Москва". Відзначається, що корабель перекинувся і почав тонути.

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