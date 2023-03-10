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РФ за добу випустила по Херсону і області 407 снарядів з артилерії та "Градів": 4 жертв

Фото: Херсон та область окупанти продовжували обстрілювати всю добу 9 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонській області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, 47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та зупинку громадського транспорту в Херсоні.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 4 людини загинули, 3 (з них 1 дитина) - дістали поранення", - розповів він.

За даними Херсонської міськради, ворог здійснив 21 обстріл, використав для цього 103 снаряди.

"Було уражено Херсон, Антонівку, Інженерне, Молодіжне, Зеленівку, Придніпровське", - йдеться в повідомленні.

На жаль, 4 людей загинули, одна людина отримала поранення.

Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстріляли Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.

Через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.

Пізніше стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок обстрілів Херсона 9 березня. Снаряд влучив у будинок поряд з Корабельною площею.

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Херсон