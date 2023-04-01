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РФ за сутки обстреляла сотню населенных пунктов: 7 погибших и 12 раненых

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Киев, Суббота 01 апреля 2023 11:14
РФ за сутки обстреляла сотню населенных пунктов: 7 погибших и 12 раненых Фото: за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов Украины (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли сотню населенных пунктов в девяти областях Украины. В результате 7 человек погибли, а еще 12 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что всего оккупанты из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК С-300, ОТРК "Искандер-М", БПЛА, тактическая авиация) обстреляли 100 населенных пунктов, подтверждено поражение 45 объектов инфраструктуры.

"Предварительно погибли 7 человек и 12 ранены", - сообщили в Ситуационном центре Минобороны.

РФ за сутки обстреляла сотню населенных пунктов: 7 погибших и 12 раненых

Фото: за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов Украины (t.me/militarymediacenter)

Напомним, как мы сообщали, российские оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области.

Добавим, что в Силах обороны предупредили о росте угрозы ракетных ударов по Украине.

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