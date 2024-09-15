РФ ділиться з Іраном ядерними секретами, це викликає побоювання у США та Британії, - ЗМІ

США та Велика Британія турбовані тим, що Росія ділиться з Іраном секретною ядерною інформацією та технологіями. Йдеться про можливості створення ядерної зброї Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, в обмін на те, що Тегеран надає Москві балістичні ракети для війни проти України, Росія ділиться з Іраном ядерними таємницями.

За словами західних чиновників, Кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції створити ядерну зброю. Цього тижня це питання обговорили представники США та Британії у Вашингтоні, прем'єр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між Росією та Іраном.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден дав зрозуміти, що США готові протидіяти, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється з Іраном ядерними технологіями. Він заявив, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360 в обмін на інформацію.

"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, які шукає Іран – це вулиця з двостороннім рухом - в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, міністри закордонних справ країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії.