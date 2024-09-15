РФ делится с Ираном ядерными секретами, это вызывает опасения у США и Британии, - СМИ

США и Великобритания обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном секретной ядерной информацией и технологиями. Речь идет о возможности создания ядерного оружия Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, в обмен на то, что Тегеран предоставляет Москве баллистические ракеты для войны против Украины, Россия делится с Ираном ядерными тайнами.

По словам западных чиновников, Кремль усилил сотрудничество с Ираном из-за его амбиций создать ядерное оружие. На этой неделе этот вопрос обсудили представители США и Британии в Вашингтоне, премьер Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом. Они описали развитие событий как вызывающее беспокойство, а также подчеркнули эскалацию военных связей между Россией и Ираном.

По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома, администрация Байдена остается глубоко обеспокоенной ядерной деятельностью Ирана. Байден дал понять, что США готовы противодействовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон предположил, что Россия обменивается с Ираном ядерными технологиями. Он заявил, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360 в обмен на информацию.

"Со своей стороны Россия делится технологиями, которые ищет Иран - это улица с двусторонним движением - в том числе по ядерным вопросам, а также некоторой космической информацией", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, в субботу, 14 сентября, министры иностранных дел стран G7 осудили передачу Ираном баллистических ракет России.